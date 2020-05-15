США заключили сделку с Беларусью на поставки нефти, взамен российской

США на этой неделе отправят Беларуси первую партию нефти и готовы в дальнейшем снабжать страну энергоносителями.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на распространенное в пятницу Госдепартаментом США письменное заявление госсекретаря Майка Помпео.

"На этой неделе первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Эта конкурентная сделка, заключенная при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок", – сказал глава американской дипломатии.

Александр Лукашенко

Он напомнил, что таким образом США "выполняют взятые на себя в феврале обязательства".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая стало известно, что Россия заключила с Беларусью новую сделку по поставках нефти. Судя по всему, Москва сделала большую скидку по требованию президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

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