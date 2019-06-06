США отказались от падающих ракет России: озвучены последствия

США ввели ограничения на использование российских ракет в космосе для выведения американских спутников связи, что негативно скажется на "Роскосмосе".

Об этом сказано в материале Lenta.ru. Как указано, решение Вашингтона вступил в силу после 2023 года.

Отмечается, что текущие планы "Роскосмоса" по привлечению в российскую космическую отрасль незападных партнеров — в частности, китайцев, индийцев и арабов — не выдерживают никакой критики, потому что сотрудничество с подобными сторонами если и возможно, то лишь на уровне передачи не самых современных технологий. Автор материала делает вывод, что таким образом Россия не будет создавать инновации, а будет только преумножать число потенциальных конкурентов.

"Доходит до смешного: в последние годы одно место космонавта на "Союз МС" регулярно занимает грузовой контейнер, поскольку желающих купить туристическую путевку на околоземную орбиту не находится. Решение NASA использовать американские пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner для полетов туристов на МКС вряд ли, мягко говоря, исправит текущую ситуацию", - сказано в статье.

Запуск ракеты РИА Новости

В "Роскосмосе" уже признали, что решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.

"Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса. Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — заявили в российской госкорпорации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.

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