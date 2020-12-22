США ударили санкциями по режиму Лукашенко

Сенат США одобрил законопроект, который возобновляет санкции в отношении чиновников, причастных к фальсификации выборов президента в Беларуси и нарушению прав человека.

Об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил, передает "Комсомольская Правда". Теперь документ "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" должен поступить на подпись президенту.

Как указано, документ дает американскому президенту дополнительные полномочия по введению санкций, а также оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.

Законопроект:

позволит США не признать результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не считать Александра Лукашенко законно избранным лидером;

призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ;

побуждает к немедленному освобождению всех политических заключенных;

предполагает включение Беларуси в так называемое Союзное государство, которое не будет признано США.

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