США ударили санкциями по режима Лукашенко
Сенат США одобрил законопроект, который возобновляет санкции в отношении чиновников, причастных к фальсификации выборов президента в Беларуси и нарушению прав человека.
Об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил, передает "Комсомольская Правда". Теперь документ "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" должен поступить на подпись президенту.
Как указано, документ дает американскому президенту дополнительные полномочия по введению санкций. Документ также оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.
Законопроект:
позволит США не признать результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не считать Александра Лукашенко законно избранным лидером;
призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ;
призывает к немедленному освобождению всех политических заключенных;
предполагает включение Беларуси в так называемое "Союзное государство", которое не будет признано США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Европейский Союз и США 2 октября ввели в действие санкции в отношении около 50 официальных лиц Беларуси.
США ввели санкции против восьми белорусских чиновников. Среди них оказались секретарь Центризбиркома и ряд руководителей силовых органов.
В черный список ЕС попали около 40 человек. Они несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушения прав человека.
При этом незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в санкционный список не вошел. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.
Через месяц санкции расширили и тогда в них попал Лукашенко и его сын Виктор.
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране. Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.