США обвинили в экономическом терроризме и пригрозили последствиями

Власти США должны адаптироваться к глобальным переменам, в противном случае они лишь усугубят собственную изоляцию.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает ИноTV. Как указано, Вашингтон рискует вызвать еще большее отторжение у мировых держав и ближневосточных государств, если продолжит навязывать свою волю с помощью санкций и тарифов.

Зариф, который не так давно попал в чёрный список США "за выступление от лица своего правительства", подчеркнул, что Тегеран продолжает налаживать отношения со своими соседями. В это же время американский президент Дональд Трамп пытается подорвать внешние связи Исламской республики с помощью экономических и дипломатических ограничений.

Министр также обратил внимание на то, что Китай и Россия выступают против того, как США обращаются с ними в последнее время. По словам Зарифа, Пекину не нравится развязанная против него торговая война, а Москве — нападки Вашингтона, обвиняющего её в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Между тем администрация Трампа без особого успеха попыталась собрать международную коалицию против Ирана. Власти США объявили о создании инициативы для защиты морских путей, но эти планы не получили поддержки Германии и были прохладно встречены Францией, которая предпочла вариант, предложенный Британией", - сказано в материале.

Путин и Трамп разорвали ДРСМД vesty.co.il

Автор указывает, что ЕС выразил "сожаление" по поводу этого решения США и пообещал продолжить работу с Ираном. "Китай и Россия также критически отнеслись к этому шагу, но после того, как Трамп объявил о новых тарифах против Пекина и отказался от ДРСМД с Москвой, сближение с Вашингтоном на этом фронте также оказалось отдалённой перспективой", - заключил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа США и Россия вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В НАТО заявили, что вина в этом полностью лежит на Москве.

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