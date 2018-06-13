США обвинили россиян в обходе санкций

Министерство юстиции США предъявило обвинения пятерым сотрудникам одной из крупнейших российских транспортно-логистических компаний "Совфрахт" в поставках авиатоплива в Сирию в обход американских санкций.

Россиян обвиняют в сговоре с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и в сговоре с целью отмывания денег, сообщает РБК.

В частности, еще в октябре 2016 года против "Совфрахта" были введены санкции за деятельность в Крыму, российской компании запретили проводить расчеты в долларах. Однако "Совфрахт" использовал подставное предприятие Maritime Assistance LLC для поставок авиатоплива в Сирию.

В результате Maritime приняла на себя часть обязательств "Совфрахта" и выплачивала средства компаниям, которые ранее заключали контракты с россиянами. Эти действия позволили подсудимым проводить транзакции в долларах, которые проходили через американскую финансовую систему, несмотря на санкции.

Топливо поставлялось в Сирию на танкерах, которыми владела российская компания "Транспетрочарт". Минфину США удалось распознать транзакции "Совфрахта". По данным ведомства, 11 мая 2017 года были заблокированы два перевода от "Совфрахта" в Сирию через США на сумму 2,9 млн долларов.

В соответствующем деле также были замешаны трое сирийцев.

"Обвиняемые сговорились не поддаваться нашим санкциям против Сирии, ставя под угрозу как интересы США в регионе, так нашу внешнюю политику и национальную безопасность… Санкции препятствуют поддержке Сирией терроризма и использованию оружия массового уничтожения", – заявил помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

Сотрудникам "Совфрахта" и сирийцам грозит до 20 лет тюрьмы и штрафы.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.