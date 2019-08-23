США обвалят рубль: в России забили тревогу

Федеральная резервная система Соединенных Штатов может в следующем месяце снизить процентную ставку, что отразится на курсе рубля.

Аналитики ожидают, что регулятор снизит процентную ставку еще на четверть процентного пункта, сообщает "Газета.ру".

Однако американский лидер Дональд Трамп требует от Федеральной резервной системы снизить ставку сразу на 1 процентный пункт.

"Если ФРС намекнет на то, что начинается новый цикл низких процентных ставок и их снижение продолжится и дальше, то это может ослабить доллар", – сообщила российский аналитик Наталья Мильчакова.

По ее словам, если снижения ставки не произойдет, то доллар может снова вырасти, вплоть до уровня 68 рублей.

Если снижения ставки не произойдет, то доллар может снова вырасти, вплоть до уровня 68 рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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