США неожиданно ударили по российскому банку: что произошло

Министерство финансов США ввело санкции против московского "Еврофинанс Моснарбанка" из-за ситуации в Венесуэле.

Такая информация следует из сообщения министерства. Ведомство отмечает, что данный банк связан с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

"Еврофинанс Моснарбанк" является российско-венесуэльским совместным банком, действующим в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка. Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе "Еврофинанс Моснарбанка" для финансирования совместных проектов в 2009 году.

Отмечается, что кредитная организация находится на 96 месте среди российских банков по размеру активов.

Напомним, что в ночь на 30 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил проводить с ней сделки, а также арестовал активы компании в своей юрисдикции. 8 марта американский Минфин продлил срок завершения операций с ценными бумагами PDVSA.

В феврале США расширяли санкционный список несколько раз. В него вошли, в том числе министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, глава Национальной разведывательной службы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера, первый заместитель главы Нацразведки, командующий президентской гвардией и командующий спецподразделениями Нацполиции.

Мадуро и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта стало известно, что США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдообъявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.