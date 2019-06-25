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США не обвиняли олигарха? Защита Фирташа выступила с громким заявлением

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Адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа заявили, что разочарованы разрешением Верховного суда Австрии на экстрадицию бизнесмена в США.

"В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", – сказали они в комментарии "Экономической правде".

Адвокаты подчеркнули, что Фирташ никогда не занимался бизнесом в США и якобы никогда не посещал страну.

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"Он не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", – сказано в сообщении.

Защита олигарха также заявляет, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Фирташа, а также никого другого в даче взяток.

"Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", – отметили адвокаты.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Телеканал 24

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Олигарха обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Окончательное решение должен утвердить министр юстиции Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

  • Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

  • В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции Дмитрия Фирташа в Испанию.

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Темы
Арест Фирташасуд
Персона
Дмитрий Фирташ
Место
Украина
Тег
США
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так на фотке ну такой белый и пушистый, прямо погладить хочется, а он тут же замурлычет. Нет?
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