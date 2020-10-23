США не могут молчать, – сенаторы написали Помпео письмо с требованием санкций против Росси
Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Письмо адресованное госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину. Его опубликовали на сайтах республиканца Мита Ромни и Марко Рубио. Кроме них письмо подписали сенатор-республиканец Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.
"Алексей Навальный – это самый свежий пример активиста, отравленного после противостояния режиму Путина. Администрация должна использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы не допустить будущих атак и четко заявить, что беззаконие со стороны режима не будет воспринято", – отметил Ромни в Twitter.
"Навальный в настоящее время является главным критиком Владимира Путина в России. Его расследование о высокопоставленных российских чиновниках вдохновили поколения молодых россиян на мечту о стране, в которой царит верховенство права и где обычный гражданин имеет право голоса", – говорится в тексте письма.
"Те, кого Навальный клеймит как "жуликов и воров", пытались этим нападением заставить замолчать одного из последних независимых голосов в России", – отметили сенаторы.
В письме они напомнили об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, Владимира Кара-Мурзы, Александра Литвиненко.
"США не могут молчать, когда Россия пытается заставить заткнуться оппонентов по всему миру", – заявили сенаторы.
Напомним, впервые члены Сената США предложили ввести санкции против чиновников РФ из-за дела Навального в сентябре.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрона также заявил Путину, что у него есть доказательства того, что Навального отравили "Новичком".
15 сентября Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
23 сентября стало известно, что Навального выписали из клиники Charite.