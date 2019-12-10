Санкции будут: США сделали последний шаг для удара по "газопроводам Путина"

Конгресс Соединенных Штатов заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте Комитета по вооруженным делам Сената США.

Ограничительные меры коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний.

В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин.

По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Одновременно с этим оборонный бюджет запрещает военное сотрудничество с Россией "в целях расширения противодействия зловредной деятельности РФ, Китая и иных стран".

Общий бюджет Соединенных Штатов на оборону на 2020 год составит 738 млрд долларов. Американские законодатели рассчитывают одобрить документ до 20 декабря.

Конгресс Соединенных Штатов заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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