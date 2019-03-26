США нанесли мощный удар по России: приняли "газовый" закон

Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект об энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов в страны Европы для избавления их от влияния Российской Федерации.

Соответствующий проект закона поддержал 391 законодатель: 224 демократа и 167 республиканцев, а 24 – высказались против, говорится на официальном сайте Палаты.

Документ предлагает США помогать странам Центральной и Восточной Европы для снижения их зависимости от энергоресурсов стран, которые используют "энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния".

Такой страной в законопроекте указана Российская Федерация – она использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие государства.

Данная инициатива призвана помочь союзникам Вашингтона путем поощрения развития доступных, транспарентных и конкурентоспособных энергетических рынков, инвестиций государственного и частного секторов в европейские проекты энергетической инфраструктуры, а также увеличения экспорта энергетических ресурсов, технологий и американского опыта на мировые рынки.

Документ также предусматривает выделение Агентству США по торговле и развитию 5 млн долларов для оказания содействия странам Европы.

Теперь законопроект должен принять американский Сенат, а после его сможет подписать президент Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах. Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

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