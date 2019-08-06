США нанесли серьезный удар по режиму друга Путина: раскрыты последствия

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.

Как сообщается на сайте Белого дома, теперь этими активами нельзя распоряжаться. "Они заблокированы и не могут быть переведены, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом переданы",— сказано в документе

Под санкции также попадают Центробанк Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA, владеющая американским нефтеперерабатывающим предприятием Citgo Petroleum.

США ввели санкции против Венесуэлы

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп ввел санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом.

В указе американского лидера говорилось, что США хотят помешать правительству президента страны Николаса Мадуро "расхищать богатства" Венесуэлы.

7 марта стало известно, что США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают Мадуро вывести деньги за рубеж.

Как известно, США также пригрозили ввести новые санкции против России в связи с ее поддержкой Мадуро.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!