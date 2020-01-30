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30 января • обновлено в 12:02
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Россия резко отреагировала на новые санкции за Крым

1.8т
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Государственная дума осудила решение Министерства финансов Соединенных Штатов расширить список санкций в отношении России за железнодорожные перевозки в оккупированный Крым.

"Считаю, что совершенно не конструктивно и бесперспективно вводить дополнительные санкции в отношении российских компаний. Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять", – заявил член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов. Об этом сообщает RT.

В частности, в список попали восемь физических лиц и компания "Гранд экспресс сервис", которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

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По словам депутата, решение Министерства финансов США – это "очередной недружественный шаг по отношению к России".

Министерство финансов Соединенных Штатов решило расширить список санкций в отношении России за железнодорожные перевозки в оккупированный Крым

Министерство финансов Соединенных Штатов решило расширить список санкций в отношении России за железнодорожные перевозки в оккупированный Крым

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Санкции против России Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
А в чём резкость. Обозовцы, ваши пропагандистские заготовки выглядят нелепо.
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Это не санкции, это порнография ))))))
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фил филька
фил филька
упорыши, а крым чей?) а мост есть?) ну давай завывай, я соскучился по вашим крымским страданиям)))
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