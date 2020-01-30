Россия резко отреагировала на новые санкции за Крым

Государственная дума осудила решение Министерства финансов Соединенных Штатов расширить список санкций в отношении России за железнодорожные перевозки в оккупированный Крым.

"Считаю, что совершенно не конструктивно и бесперспективно вводить дополнительные санкции в отношении российских компаний. Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять", – заявил член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов. Об этом сообщает RT.

В частности, в список попали восемь физических лиц и компания "Гранд экспресс сервис", которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

По словам депутата, решение Министерства финансов США – это "очередной недружественный шаг по отношению к России".

Министерство финансов Соединенных Штатов решило расширить список санкций в отношении России за железнодорожные перевозки в оккупированный Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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