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США нанесли неожиданный удар по союзнику Путина: что произошло

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США ввели санкции против Центрального банка Венесуэлы, а также его руководителя Илиана Жозефа Руцца Терана.

Об этом официально заявили в американском Минфине, передает "Укринформ". "Министерство финансов вводит санкции против Центрального банка Венесуэлы, чтобы предотвратить использование учреждения как инструмента незаконных действий режима Мадуро, который продолжает грабить активы Венесуэлы и эксплуатировать правительственные учреждения для обогащения коррумпированных приближенных лиц", — прокомментировал такой шаг министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что Америка стремится помочь венесуэльскому народу. По его словам, санкции будут препятствовать большему количеству операций Центробанка, однако личные денежные переводы граждан страны и гуманитарная помощь будут доступны.

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Как подчеркнули в Минфине США, нынешний шаг иллюстрирует решимость администрации Трампа не допустить доступа режима Мадуро к финансовой системе США, в том числе, через Центральный банк Венесуэлы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдообъявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

24 марта в страну прилетели 99 российских военнослужащих или же бойцов частных военных компаний во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил РФ, генералом Василием Тонкошкуровым.

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Место
США
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санкции СШАРоссия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
пусть отказывается от баксов и переходит на ватофубли.))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бешенство Ватки, это хорошо отказ от бакса. Не зря Венесуэла перевела все свои нефтеные и банковские активы в России. Так потихоньку рубль становится мировой валютой а гривны в простую бумажку.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Бешенство Ватки, вспомни за что убили Каддафи.
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