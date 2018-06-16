США могут увеличить военную помощь Украине: о чем речь

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить в бюджете 2019 года сумму помощи для Украины, в том числе на оказание военной поддержки.

Речь идет о программах Государственного департамента и Пентагона, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долл", - сказано в заявлении.

Указано, что данная сумма на 50 млн долл превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая палата представителей Конгресса США одобрила выделение в 2019 году 250 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.