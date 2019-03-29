США могут ударить по России из-за Венесуэлы: что произошло

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Российской Федерации за военную поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Москва заплатит за подобные действия определенную цену, передает BBC.

По его словам, появление российских военных в регионе стало в большей степени символическим и политическим жестом. Абрамс отметил, что контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

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В то же время Россия настаивает на том, что российские войска прибыли в Венесуэлу в соответствии с договором о сотрудничестве в области обороны между двумя странами.

"Мы не считаем, что третьим странам должно быть дело до наших двусторонних отношений с разными государствами", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, надеемся, что третьи страны последуют нашему примеру и позволят Венесуэле самой определять свою судьбу", – добавил представитель Владимира Путина.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что военные находятся в Венесуэле на законных основаниях, не уточнив, чем они там занимаются. При этом власти США считают, что в страну прибыли российские специалисты по кибербезопасности.

В частности, в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту. По предварительным данным, военными командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

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