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США могут ударить по России из-за Венесуэлы: что произошло

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Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Российской Федерации за военную поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Москва заплатит за подобные действия определенную цену, передает BBC.

По его словам, появление российских военных в регионе стало в большей степени символическим и политическим жестом. Абрамс отметил, что контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

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В то же время Россия настаивает на том, что российские войска прибыли в Венесуэлу в соответствии с договором о сотрудничестве в области обороны между двумя странами.

"Мы не считаем, что третьим странам должно быть дело до наших двусторонних отношений с разными государствами", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, надеемся, что третьи страны последуют нашему примеру и позволят Венесуэле самой определять свою судьбу", – добавил представитель Владимира Путина.

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В Министерстве иностранных дел сообщили, что военные находятся в Венесуэле на законных основаниях, не уточнив, чем они там занимаются. При этом власти США считают, что в страну прибыли российские специалисты по кибербезопасности.

В частности, в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту. По предварительным данным, военными командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

США могут ударить по России из-за Венесуэлы: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

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Тема
Санкции против России
Место
США
Тег
Новости России
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Файбер Моня
Файбер Моня
Время когда "США являются локомотивом цивилизации" постепенно уходит. Они уже сейчас уступили пальму экономического первенства Китаю и с каждым годом всё больше и больше отстают. Уже сейчас Китай стал мощным технологически развитым государством и теперь для того, чтобы сравняться по уровню потребления с той же Японией ему осталось максимум лет 20-25. Нравится нам это или нет, но Китай уже теперь становится экономическим и финансовым гегемоном в мире и он уже сейчас делает всё для того, чтобы его национальная валюта стала доминирующей во всём мире. И можно не сомневаться в том, что в ближайшую четверть века он этого достигнет и доллар утратит свои сегодняшнее положение. Сейчас пиндосам это неприятно сознавать и они делают всё возможное, чтобы замедлить этот процесс. Для этого они пускаются в различные политические авантюры в виде терактов 11 сентября, интервенции в Ирак , Ливию и Афганистан, "цветные революции" и т.д. Особенно они боятся усиления России, которая в случае союза с Китаем сможет легко лишить Пиндосию её сегодняшнего статуса. Именно поэтому пиндосовский госдеп прибегает к подлой и безнравственной тактике разжигания конфликтов по всему миру, с целью вовлечь туда Россию с Китаем и как можно сильнее ослабить их. Насколько удачной окажется эта тактика покажет время, но тенденция заката стран западного мира уже становится очевидной.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Трамп общается с женой Гуайдо ,Хуанитой (ну бля и мена как в сериале)И заявляет ей ,что Россия должна убраться из Венесуэлы. Хуанита кивает но сделать ничего не может)))))))))))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Абрамс отметил, что контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти." Так не вопрос! Россия может и прибавить! Пиндосы начали поносом исходить. РФ "под боком".🤣
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