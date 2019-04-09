США могут наказать ЕС: у Трампа поставили ультиматум

Управление представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах разработало список продукции Европейского Союза, на которую могут быть введены американские пошлины.

Соответствующие пошлины могут быть введены в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности, говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Наша конечная цель – достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены", – сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

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Введение дополнительных пошлин направлено на то, чтобы возместить ежегодный ущерб в 11 млрд долларов, который несут США от субсидирования Евросоюзом компании Airbus.

Вашингтон отмечает, что неблагоприятное воздействие этих субсидий подтверждается выводами Всемирной торговой организации.

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, ряд продуктов питания.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

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