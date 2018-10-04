Підняття цін на нафту – для нашої економіки чутливе, бо автоматично тягне за собою зростання цін на бензин, що власне і відбувається. Так само це вдарить і по цінах не тільки на нафтопродукти, а й так само на газ. Тенденцію зростання цін на газ ми теж спостерігаємо.

У будь-якому випадку для тих економік, які споживають імпортні енергоресурси – збільшення цін на нафту несе більше проблем, аніж позитивів.

Але разом з тим не варто впадати в панічні настрої, бо серйозного економічного підґрунтя для зростання цін на нафту – не має. Інша справа, що працюють політичні чинники і можуть бути два сценарії, які в подальшому призведуть до цінових стрибків. Це війна в Перській затоці, яка є основним постачальником нафти на світовий ринок і все, що там відбувається – позначається на цінах на нафту.

Друга причина, що Росія може відважитися в плані контрсанкцій проти Заходу на обмеження постачань нафти до Європи. Вони вивчають таку опцію за принципом "показати кузькіну мать". Американцям вони цього зробити не можуть, бо ті не купують російську нафту і газ. Але Європа – частина Заходу і коли мова заходить про посилення санкцій проти Росії, вона вмикає опції, пов’язані із контрсанкціями.

Новости Ціни на нафту впадуть

Обидва сценарії поки що не виглядають як високоймовірні. Але ескалація політичної напруженості є, тому загалом це впливає на нафтові ціни.

На скільки вона ще може зростати? Протягом останніх місяців відбувається прискорене зростання. Ціна балансує поміж 70-80ма доларами за барель, зараз вийшла за 80, що теж свідчить про прискорення. Але чим швидше зростатиме ціна на нафту, тим швидше вона потім обвалиться. Кожне наступне падіння цін нафту буде більшим за попереднє.

Що мається на увазі? Якщо з 2008-го року ціна на нафту сягнула 145 доларів за барель, а потім обвалилася до 50, то наступного піку вона досягла у 2014-му році - 117 доларів за барель. Але потім вона обвалилась до 30 доларів. Тепер же, якщо ціна досягне 90 чи 100 доларів, то наступний пік падіння буде нижчим за попередній – десь до 20 доларів. Чому? Економічно нема проблеми дефіциту видобувних потужностей, нема проблеми із недостатністю запасів. Ціни ростуть через спекулянтів. Це банки, компанії-трейдери, які використовують будь-яку нагоду, щоб під приводом збільшення політичних ризиків підвищити ціну на нафту.

Тому я і не виключаю, що через деякий час зростання цін зміниться на зворотну тенденцію падіння.