США изменили ультиматум по TikTok ради Трампа

Комитет по иностранным инвестициям США отложил крайний срок, за который Китай должен продать сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Дедлайн был перенесен на 15 дней – до 27 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это произошло после того, как китайская ByteDance Ltd обратилась в апелляционные суды США, чтобы оспорить предписание администрации американского лидера Дональда Трампа о продаже активов.

В Министерстве финансов США отметили, что это решение "дает сторонам дополнительное время, чтобы найти решение, соответствующее указу" президента.

Запрет работы сервиса на территории Соединенных Штатов был инициативой действующего президента. В частности, американский лидер инициировал полную остановку TikTok 12 ноября.

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