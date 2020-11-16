США изменили ультиматум по TikTok ради Трампа

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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США изменили ультиматум по TikTok ради Трампа

Комитет по иностранным инвестициям США отложил крайний срок, за который Китай должен продать сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Дедлайн был перенесен на 15 дней – до 27 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это произошло после того, как китайская ByteDance Ltd обратилась в апелляционные суды США, чтобы оспорить предписание администрации американского лидера Дональда Трампа о продаже активов.

В Министерстве финансов США отметили, что это решение "дает сторонам дополнительное время, чтобы найти решение, соответствующее указу" президента.

Запрет работы сервиса на территории Соединенных Штатов был инициативой действующего президента. В частности, американский лидер инициировал полную остановку TikTok 12 ноября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • Трамп объявил, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

  • 3 августа Microsoft начала переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации Трампа запретить TikTok.

  • В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть, назвав ситуацию c TikTok открытым запугиванием.

  • Ранее в США заявили, что в ближайшие дни введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения.

  • 7 августа стало известно, что Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok" и подобный указ о противостоянии "угрозе" китайского мобильного приложения WeChat.

  • Министерство торговли США временно отказалось вводить ограничения в отношении сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok.

СШАTikTokДональд Трамп