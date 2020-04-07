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7 апреля • обновлено в 11:53
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Трамп готов ограничить добычу нефти

2.3т
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Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.

Об этом заявил во вторник, 7 апреля, американский лидер Дональд Трамп.

Журналисты уточнили у Трампа, попросит ли Вашингтон производителей нефти сократить добычу. "Я не знаю. Это решение, которое мы должны принять. Возможно, мы примем его, возможно, нет", — ответил он.

Трамп хочет сократить добычу нефти

Трамп хочет сократить добычу нефти

Президент добавил, что пока его об этом никто не просил. При этом, по словам Трампа, он предполагает, что ОПЕК и другие стороны автоматически сократят объемы добычи нефти, поскольку на рынке нет спроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей. При этом позднее глава Белого дома уточнил, что такой объем должны дать Россия и ОПЕК, а США никаких обязательств на себя не возьмет.

Отмечается, что Саудовская Аравия поставила России ультиматум об ограничении на добычу нефти, который стал причиной затруднений в переговорах между странами ОПЕК и Россией.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Тем не менее нефтяной рынок настроен позитивно относительно предстоящих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 34 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем до первых сообщений о сделке.

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Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
нефть
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