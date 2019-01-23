США и Россия сцепятся? Вашингтон жестко ударил по союзнику Москвы

Палата представителей конгресса США единогласно приняла закон о дополнительных санкциях против Сирии.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает "РИА Новости". Закон предполагает, что президент США Дональд Трамп должен накладывать санкции на тех, кто финансирует власти Сирии.

Речь идет в частности о разведывательных службах и службах безопасности страны, ЦБ Сирии, а также тех, кто строит и проектирует объекты в энергетике и бизнесе под контролем сирийского правительства. Кроме того, санкции планируется накладывать на тех, кто предоставляет запчасти для сирийских авиалиний.

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Владимир Путин и Башар Асад RT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

Пропаганда Кремля бурно отреагировала на это заявление. Так, в РФ решили, что, таким образом, они якобы выиграли войну в Сирии.

В сентябре 2018 года США и Россия оказались на грани прямого столкновения после того, как президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад ослушались предупреждения главы США Дональда Трампа.

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