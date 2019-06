США и Мексика пошли на мировую: Трамп отменил санкции

США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с этим Вашингтон не будет вводить планировавшиеся с понедельника пошлины на мексиканские товары.

Об этом в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп. "Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", – написал он.

По его словам, "Мексика согласилась принять решительные меры" на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Информацию о достижении соглашения также подтвердил МИД Мексики, сообщает "РИА Новости".

В частности, Вашингтон и Мехико обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы. Власти Мексики разместят Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Как заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, Мехико также предпримет меры для борьбы с бандами, занимающимися незаконной перевозкой людей.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!