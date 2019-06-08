США и Мексика пошли на мировую: Трамп отменил санкции

США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с этим Вашингтон не будет вводить планировавшиеся с понедельника пошлины на мексиканские товары.

Об этом в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп. "Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", – написал он.

По его словам, "Мексика согласилась принять решительные меры" на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Мексика и США "АиФ"

Информацию о достижении соглашения также подтвердил МИД Мексики, сообщает "РИА Новости".

В частности, Вашингтон и Мехико обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы. Власти Мексики разместят Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Как заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, Мехико также предпримет меры для борьбы с бандами, занимающимися незаконной перевозкой людей.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 31 мая, Дональд Трамп заявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

Напомним:

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений.

20 января Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил Демократической партии поддержать выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 гг. Он продолжался 21 день.

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