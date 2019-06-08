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США и Мексика пошли на мировую: Трамп отменил санкции

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США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с этим Вашингтон не будет вводить планировавшиеся с понедельника пошлины на мексиканские товары.

Об этом в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп. "Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", – написал он.

По его словам, "Мексика согласилась принять решительные меры" на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

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Мексика и США

"АиФ"

Информацию о достижении соглашения также подтвердил МИД Мексики, сообщает "РИА Новости".

В частности, Вашингтон и Мехико обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы. Власти Мексики разместят Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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Как заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, Мехико также предпримет меры для борьбы с бандами, занимающимися незаконной перевозкой людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 31 мая, Дональд Трамп заявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

Напомним:

  • 22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений.

  • 20 января Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил Демократической партии поддержать выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

  • Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

  • Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 гг. Он продолжался 21 день.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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