США и Китай могут прекратить торговую войну: что произошло

Китай и Соединенные Штаты находятся на финальной стадии заключения торгового соглашения.

В частности, о достижении окончательной договоренности может быть объявлено уже в конце марта, сообщает ТАСС.

По словам источников, Пекин предлагает снизить пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную и химическую продукцию, а также на продукцию автомобильной промышленности.

В свою очередь Вашингтон рассматривает возможность снятия "большей части, если не всех" торговых ограничений, введенных в 2018 году в отношении китайских товаров.

Ожидается, что о достижении договоренности между двумя странами может быть объявлено на встрече лидеров США и Китая – Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Соответствующая встреча может состояться 27 марта.

По словам источников, Китай намерен ускорить снятие ограничений, касающихся иностранного владения автомобилестроительными компаниями, а также быстрее снизить пошлины на импортируемые автомобили.

Кроме того, Пекин планирует наращивать объемы закупаемых у Вашингтона товаров.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

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