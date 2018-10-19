МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

США готовят новые санкции против России: американист оценил масштаб

4.5тЧитать материал на украинском

Санкции, вводимые США против России, пока не имеют должного эффекта, их нужно усиливать.

Об этом OBOZREVATEL рассказал американский политолог Питер Залмаев. По его словам, нужно расширять круг людей, причастных к агрессивной политики Владимира Путина и в отношении них вводить санкции.

"Курт Волкер (спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины. - Ред.) в очередной раз подтверждает, что Америка придерживается своей несгибаемой жесткой позиции в отношении России. Это очень важное заявление, так как от американского президента мы часто слышим разные противоречивые слова", - сказал Залмаев.

Единственное, в чем он не уверен, так это в действенности вводимых санкций.

Новости
Снять санкции? Итальянский фанат Путина вступился за Россию

"Пока санкции имеют эффект, но не такой, какой бы хотелось. Мы видим, что Путин не корректирует свое поведение, и хотя санкции действительно "кусаются", и в отношении президента РФ, и экономики в целом, этого еще недостаточно. И поменяет ли Кремль свое поведение – большой вопрос. Все же санкции еще не настолько сильны, чтобы дать ожидаемый результат", – говорит он.

Более того, Залмаев отметил, что санкции могут быть выгодными России.

"Введения санкций во многом оправдывают тезис Кремля, что Запад ополчился против России. Поэтому можно сказать, что санкции в некой степени помогают режиму Путина оправдать свою агрессивную политику, как внутри страны, так и за ее пределами. Это же и оправдывают экономическую нестабильность", - объяснил политолог из США.

Новости
Затронут олигархов Путина: выяснились условия ужесточения санкций США против России

По его мнению, что действительно может дать эффект в борьбе против путинского режима, так это персональные санкции, направленные как против самого российского президента, так и его окружения.

"Нужно обратить внимание на еще незадействованные рычаги влияния - непосредственно на окружение Путина, и против него самого. Еще Барак Обама (экс-президент США. - Ред.) говорил, что все прекрасно знают, где лежат деньги Путина. Это огромные суммы, которые в том числе находятся и в западных банках", - рассказал Залмаев.

Смотрите видео по теме

"Вместе с тем, до конца не задействованы санкции против окружения президента РФ. Если мы возьмём всех пропагандистов, которые вещают с экранов российских телеканалов, если мы расширим этот круг до семей этих пропагандистов, чиновников Кремля от мала до велика, то это может иметь позитивный эффект. Нужно расширять круг людей, причастных к агрессивной политике Путина", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, конгресс США рассматривает расширение американских санкций против России. Предлагается ввести ограничение для крупных российских государственных банков. В таком случае они не смогут вести дела с финансовыми организациями за границей.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Питер Залмаев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
1
3
Смешно
9
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
США только и делают, что ГОТОВЯТ санкции против рашки, но почему-то забывают их вводить. А иногда и отменяют. Стыдно за амеров, какое барахло у них президент.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Эти санкции водимые США очень хорошо действуют на США и его союзника Украины. Должны американцы девать свой ржавый металлолом корабли без двигателей тепловозы без томазов . Украинцы радуются какой у них хороший союзник
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Это же и оправдывают экономическую нестабильность" более того, они показываю всему миру, в частности таким крупным странам, как Китай или Индия, что играть по правилам Запада, установившимся в 20 веке, это вредить себе. Это как играть с шулером, да ещё и по его правилам. А значит надо писать собственные правила, что сейчас и делается. Своей санкционной политикой Штаты приближают свой же закат, как мирового гегемона.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги