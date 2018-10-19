США готовят новые санкции против России: американист оценил масштаб

Санкции, вводимые США против России, пока не имеют должного эффекта, их нужно усиливать.

Об этом OBOZREVATEL рассказал американский политолог Питер Залмаев. По его словам, нужно расширять круг людей, причастных к агрессивной политики Владимира Путина и в отношении них вводить санкции.

"Курт Волкер (спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины. - Ред.) в очередной раз подтверждает, что Америка придерживается своей несгибаемой жесткой позиции в отношении России. Это очень важное заявление, так как от американского президента мы часто слышим разные противоречивые слова", - сказал Залмаев.

Единственное, в чем он не уверен, так это в действенности вводимых санкций.

"Пока санкции имеют эффект, но не такой, какой бы хотелось. Мы видим, что Путин не корректирует свое поведение, и хотя санкции действительно "кусаются", и в отношении президента РФ, и экономики в целом, этого еще недостаточно. И поменяет ли Кремль свое поведение – большой вопрос. Все же санкции еще не настолько сильны, чтобы дать ожидаемый результат", – говорит он.

Более того, Залмаев отметил, что санкции могут быть выгодными России.

"Введения санкций во многом оправдывают тезис Кремля, что Запад ополчился против России. Поэтому можно сказать, что санкции в некой степени помогают режиму Путина оправдать свою агрессивную политику, как внутри страны, так и за ее пределами. Это же и оправдывают экономическую нестабильность", - объяснил политолог из США.

По его мнению, что действительно может дать эффект в борьбе против путинского режима, так это персональные санкции, направленные как против самого российского президента, так и его окружения.

"Нужно обратить внимание на еще незадействованные рычаги влияния - непосредственно на окружение Путина, и против него самого. Еще Барак Обама (экс-президент США. - Ред.) говорил, что все прекрасно знают, где лежат деньги Путина. Это огромные суммы, которые в том числе находятся и в западных банках", - рассказал Залмаев.

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"Вместе с тем, до конца не задействованы санкции против окружения президента РФ. Если мы возьмём всех пропагандистов, которые вещают с экранов российских телеканалов, если мы расширим этот круг до семей этих пропагандистов, чиновников Кремля от мала до велика, то это может иметь позитивный эффект. Нужно расширять круг людей, причастных к агрессивной политике Путина", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, конгресс США рассматривает расширение американских санкций против России. Предлагается ввести ограничение для крупных российских государственных банков. В таком случае они не смогут вести дела с финансовыми организациями за границей.