США начали судиться с Western Union и банками России из-за денег "ДНР"

Американские граждане судятся с Western Union, Money Gram и российскими ВТБ и "Сбербанком" за денежные переводы террористам "Донецкой народной республики".

В частности, семья Куинна Шенсмена, погибшего на борту "Боинга" МН17 в 18 лет, подала на эти финансовые учреждения иск в суд США, сообщает "Радио Свобода".

"Осознаем, что сына не вернуть, но хотим наказать всех причастных к его убийству", – прокомментировала иск семья погибшего.

По словам адвоката Дэвида Прессмена, деньги пророссийским террористам поступали при содействии расположенных в США компаний, осуществляющих денежные переводы, а также российских банков.

На соответствующие деньги группировки "Донецкой народной республики" покупали оружие и боеприпасы.

"Международные компании не могут осуществлять операции по ОРДЛО, это запрещено санкциями. То есть ни Western Union, ни Money Gram, ни даже российские банки перечислять деньги на оккупированную территорию не могут. Вместе с тем, за годы войны там была выстроена "серая" финансовая система" – прокомментировал ситуацию экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука". Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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