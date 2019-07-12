"Срубить бабло": в Украине раскрыли аферу от имени известного банка

В Украине мошенники придумали новую аферу, которая предусматривает использование название ПриватБанка.

"Тут "умные люди" нещадно косплеят ПриватБанк в надежде срубить бабло с людей менее разумных", – пишет на Facebook Тома Черкасова.

По ее словам, аферисты ставят пост на рекламу, предлагают пройти опрос и получить денежное вознаграждение на счет.

"Вопросы доставляют отдельное удовольствие: "Что вы выберете – Versace, Chanel, Gucci или Prada?". Ну, и в таком духе", – добавила Черкасова.

После этого мошенники предлагают ввести все данные карты: номера, сроки, CVV и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн.

Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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