Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Срубить бабло": в Украине раскрыли аферу от имени известного банка

425 Читать материал на украинском

В Украине мошенники придумали новую аферу, которая предусматривает использование название ПриватБанка.

"Тут "умные люди" нещадно косплеят ПриватБанк в надежде срубить бабло с людей менее разумных", – пишет на Facebook Тома Черкасова.

По ее словам, аферисты ставят пост на рекламу, предлагают пройти опрос и получить денежное вознаграждение на счет.

Новости
"Дарим 10 тысяч гривен!" Украинцев массово обманывают от имени известного банка

"Вопросы доставляют отдельное удовольствие: "Что вы выберете – Versace, Chanel, Gucci или Prada?". Ну, и в таком духе", – добавила Черкасова.

После этого мошенники предлагают ввести все данные карты: номера, сроки, CVV и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн.

Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "мошенничество в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
мошенники афера ПриватБанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel