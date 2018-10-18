''Будут затягивать'': озвучен прогноз по срокам подорожания газа в Украине

Повышение стоимости газа в Украине, в очередной раз отложенное Кабмином, будет оттягиваться на неопределенный срок в связи с грядущими выборами.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он напомнил, что на апрель-май 2019 года правительство должно закрепить рыночную цену на газ, которая составляет 14,5 тыс. гривен.

"Но я думаю, что она не будет уже выполняться, потому что идут политические выборы. Я думаю, что там будет уже новое правительство, новые переговоры с МВФ и я считаю, что мы снова затянем выполнение этого решения", - заверил Корольчук.

Тем не менее, считает эксперт, украинцам все же стоит готовиться к повышению стоимости газа. Однако сам Корольчук не видит в таком росте цены критической необходимости.

"Потому что даже в меморандуме с МВФ закреплено, что правило импортного паритета должен действовать тогда, когда у нас есть дефицит энергоресурса, когда мы его импортируем. Мы сегодня для нужд населения и теплокоммунэнерго не импортируем ничего. Нулевой баланс", - пояснил он.

Таким образом, подчеркнул Корольчук, позиция правительства могла бы заключаться в том, что на данном этапе в повышении нет нужды, и Украина может обойтись ценой 3500 гривен, или даже 7000 гривен, которая уже является достаточно высокой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу с июля 2017 года. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30% до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.

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