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''Будут затягивать'': озвучен прогноз по срокам подорожания газа в Украине

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Повышение стоимости газа в Украине, в очередной раз отложенное Кабмином, будет оттягиваться на неопределенный срок в связи с грядущими выборами.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он напомнил, что на апрель-май 2019 года правительство должно закрепить рыночную цену на газ, которая составляет 14,5 тыс. гривен.

"Но я думаю, что она не будет уже выполняться, потому что идут политические выборы. Я думаю, что там будет уже новое правительство, новые переговоры с МВФ и я считаю, что мы снова затянем выполнение этого решения", - заверил Корольчук.

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Тем не менее, считает эксперт, украинцам все же стоит готовиться к повышению стоимости газа. Однако сам Корольчук не видит в таком росте цены критической необходимости.

"Потому что даже в меморандуме с МВФ закреплено, что правило импортного паритета должен действовать тогда, когда у нас есть дефицит энергоресурса, когда мы его импортируем. Мы сегодня для нужд населения и теплокоммунэнерго не импортируем ничего. Нулевой баланс", - пояснил он.

Таким образом, подчеркнул Корольчук, позиция правительства могла бы заключаться в том, что на данном этапе в повышении нет нужды, и Украина может обойтись ценой 3500 гривен, или даже 7000 гривен, которая уже является достаточно высокой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу с июля 2017 года. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30% до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Темы
транш МВФЦена на газТарифы ЖКХ и субсидииПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Юрий Корольчук
Место
Украина
Объекты
МВФУкраинагазКабинет министров Украинытарифы
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы, не переживайте, нам тоже в прошлом году тарифы на газ повысили. Теперь у нас газ стоит 5,4 рубля, это аж 2,4 гривны. Это всё потому, что мы рабы!
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Пахомов Геннадий
Пахомов Геннадий
Пигин Макс, как вы правы...У нас в области газ ещё дороже- 6,09 рублей! Я в своей квартире, семьёй из трёх человек по счётчику задолбался платить по 45-50 рублей в месяц! Этож гривен по 20-25? Не могу уже терпеть такое рабское состояние!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну-ну, побадайтесь еще с вашими кормильцами.)))
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Шароворников по любому отымеют. Это только вопрос времени. Чуть раньше, или чуть позже... У рагулей судьба такая - быть вечными терпилами.
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