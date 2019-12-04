Срочно созывают заседание: у Гончарука собрались обезглавить "Укрзалізницю"

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что УЗ рассмотрит этот кадровый вопрос уже на следующей неделе, передает "Интерфакс-Украина".
"Господин Кравцов сообщил мне, как министру инфраструктуры, что обращается в наблюдательный совет с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет, чтобы рассмотрели результаты деятельности его как председателя правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его отставки", – заявил Криклий.
Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет УЗ рассмотреть вопрос его увольнения
РБК-Украина
Новость дополняется...
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!