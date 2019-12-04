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4 декабря • обновлено в 09:50
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Срочно созывают заседание: у Гончарука собрались обезглавить "Укрзалізницю"

1.5т
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Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что УЗ рассмотрит этот кадровый вопрос уже на следующей неделе, передает "Интерфакс-Украина".

"Господин Кравцов сообщил мне, как министру инфраструктуры, что обращается в наблюдательный совет с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет, чтобы рассмотрели результаты деятельности его как председателя правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его отставки", – заявил Криклий.

Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет УЗ рассмотреть вопрос его увольнения

Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет УЗ рассмотреть вопрос его увольнения

РБК-Украина

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Владислав Криклий Евгений Кравцов
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця Министерство инфраструктуры
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