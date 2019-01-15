Средняя зарплата вырастет: сколько будут получать украинцы в 2019 году

В Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен.

При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

В Минфине также ожидают, что в 2020 году зарплаты украинцев вырастут до 11 451 гривни, а в 2021 году – до 12 835 гривен.

Согласно прогнозу, номинальная зарплата, откорректированная на индекс потребительских цен, в 2019 году вырастет на 6,9%, в 2020 – на 6%, а в 2021 году – на 6,2%. В прошлом году рост зарплаты составил 11%.

Министерство финансов также ожидает, что до 2021 года уровень безработицы в Украине снизится с нынешнего 9,3% до 8,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспорт украинских товаров за 11 месяцев 2018 года составил 43,2 млрд долларов. Таким образом, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,9%.

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