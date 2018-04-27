Средняя зарплата в Украине выросла на четверть: экономист назвал сумму

Средняя зарплата в марте 2018 года в сравнении с прошлым годом увеличилась до 8382 грн (+24,14%).

Об этом в своем Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Средняя зарплата в марте составила 8382 грн, за год прирост составил + 24,14%. Прирост индекса реальной заработной платы с учетом инфляции в марте 2018 по сравнению с мартом 2017 составил + 9,5%", - сообщил он.

Facebook Владимира Компанийца

Эксперт назвал виды экономической деятельности, которые лидируют по зарплатам:

- Финансовая и страховая деятельность — средняя зарплата 17 653 грн;

- ИТ - средняя зарплата 13809 грн;

- профессиональная, научная и техническая деятельность — средняя зарплата 11334 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Лидерами по размеру средней зарплаты среди регионов являются Киев (13388 грн), Донецкая область (8927 грн) и Киевская область (8399 грн).

Facebook Владимира Компанийца

"Наибольший прирост средней зарплаты за год в Днепропетровской области - +30,4% - и в следующем месяце они скорее всего уже выйдут на 3 место в Украине", - добавил Компаниец.

Как сообщал "Обозреватель", по данным Государственной службы статистики, реальная заработная плата в феврале 2018 года выросла на 10,5% - до 7828 грн.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, в 2019 году в три этапа будут повышены прожиточный минимум и пенсии.