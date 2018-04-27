Средняя зарплата в Украине выросла на четверть: экономист назвал сумму

Средняя зарплата в марте 2018 года в сравнении с прошлым годом увеличилась до 8382 грн (+24,14%).
Об этом в своем Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"Средняя зарплата в марте составила 8382 грн, за год прирост составил + 24,14%. Прирост индекса реальной заработной платы с учетом инфляции в марте 2018 по сравнению с мартом 2017 составил + 9,5%", - сообщил он.
Facebook Владимира Компанийца
Эксперт назвал виды экономической деятельности, которые лидируют по зарплатам:
- Финансовая и страховая деятельность — средняя зарплата 17 653 грн;
- ИТ - средняя зарплата 13809 грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — средняя зарплата 11334 грн.
Facebook Владимира Компанийца
Facebook Владимира Компанийца
Лидерами по размеру средней зарплаты среди регионов являются Киев (13388 грн), Донецкая область (8927 грн) и Киевская область (8399 грн).
Facebook Владимира Компанийца
"Наибольший прирост средней зарплаты за год в Днепропетровской области - +30,4% - и в следующем месяце они скорее всего уже выйдут на 3 место в Украине", - добавил Компаниец.
Как сообщал "Обозреватель", по данным Государственной службы статистики, реальная заработная плата в феврале 2018 года выросла на 10,5% - до 7828 грн.
Согласно проекту постановления Кабинета министров, в 2019 году в три этапа будут повышены прожиточный минимум и пенсии.