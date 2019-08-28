Средняя зарплата в Украине рекордно выросла: кому и где больше платят

Средняя зарплата в Украине в июле-2019 составила 10971 гривен и установила новый гривневый максимум, а также максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. Он отметил, что размер зарплаты вырос на 19,64% за год.

В долларовом эквиваленте средняя зарплата составила $431 (к преодолению исторического максимума осталось $5). Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 9,5% в год.

Иллюстрация

Наибольшие средние зарплаты в таких регионах:

Киев – 16249 гривен. Донецкая обл. – 12010 гривен. Киевская обл. – 11567 гривен.

Регионы с наименьшими средними зарплатами:

Херсонская – 8547 гривен. Черновицкая – 8585 гривен. Черниговская обл. – 8653 гривен.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

Финансовая и страховая деятельность – 19459 гривен. Информация и телекоммуникации – 17 299 гривен. Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 16 287 гривен.

Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

Временное размещения и организация питания – 6833 гривен. Здравоохранение и предоставления социальной помощи – 7259 гривен. Образование – 8439 гривен.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, в Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

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