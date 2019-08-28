Средняя зарплата в Украине рекордно выросла: кому и где больше платят

Средняя зарплата в Украине в июле-2019 составила 10971 гривен и установила новый гривневый максимум, а также максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.
Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. Он отметил, что размер зарплаты вырос на 19,64% за год.
В долларовом эквиваленте средняя зарплата составила $431 (к преодолению исторического максимума осталось $5). Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 9,5% в год.
Иллюстрация
Наибольшие средние зарплаты в таких регионах:
Киев – 16249 гривен.
Донецкая обл. – 12010 гривен.
Киевская обл. – 11567 гривен.
Регионы с наименьшими средними зарплатами:
Херсонская – 8547 гривен.
Черновицкая – 8585 гривен.
Черниговская обл. – 8653 гривен.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:
Финансовая и страховая деятельность – 19459 гривен.
Информация и телекоммуникации – 17 299 гривен.
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 16 287 гривен.
Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:
Временное размещения и организация питания – 6833 гривен.
Здравоохранение и предоставления социальной помощи – 7259 гривен.
Образование – 8439 гривен.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Как писал OBOZREVATEL, в Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.