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28 декабря • обновлено в 22:17
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Средняя зарплата в Украине достигла исторического максимума в долларовом эквиваленте

2.4т
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В ноябре 2019 средняя зарплата в Украине достигла исторического максимума в 444 долл США и предполагается, что в декабре будет преодолена психологическая отметка в 500 долл США.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, отметив, что такая вероятность составляет 99%. Он опубликовал обновленные данные.

"Но даже при этих показателях мы остаемся на предпоследнем месте в Европе обойдя только Молдову по результатам третьего квартала. Следующей страной перед нами есть Албания с показателем в 474 долл США в третьем квартале 2019 (в Украине в третьем квартале 428 долл)", – отметил экономист.

График средней зарплаты в Украине в долларах США

График средней зарплаты в Украине в долларах США

ФБ Владимира Компанийця

Показатели средней зарплаты в Украине в долларах США

Показатели средней зарплаты в Украине в долларах США

ФБ Владимира Компанийця

Годовой прирост средней зарплаты в Украине в долларах США

Годовой прирост средней зарплаты в Украине в долларах США

ФБ Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Компаниец сообщил о достижении исторического максимума средней зарплатой в Украине, опубликовав данные по регионам.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Албания — среднеразвитое аграрно-индустриальное государство[84]; одна из беднейших стран Европы"... Е-мое, где же тогда укроиня, если она Албанию догнать не может? Сдаётся мне, что не на пользу вам помощь западных "партнёров", как-то под восточной тиранией побогаче было
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Держись и дрожи, Олбания! В Албании на ишaкax как ездили 100 лет назад, так и ездят, а промышленная бывшая украина никак её не догонит. Слава майдayну, ХРЮГС!
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2 из 3 ответов | показать все
Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, Боже, упаси!!! Работай на здоровье. Как говорится, всяк трудится как может.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, а что я не так сказала? Имеешь возразить?
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