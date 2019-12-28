Средняя зарплата в Украине достигла исторического максимума в долларовом эквиваленте

В ноябре 2019 средняя зарплата в Украине достигла исторического максимума в 444 долл США и предполагается, что в декабре будет преодолена психологическая отметка в 500 долл США.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, отметив, что такая вероятность составляет 99%. Он опубликовал обновленные данные.

"Но даже при этих показателях мы остаемся на предпоследнем месте в Европе обойдя только Молдову по результатам третьего квартала. Следующей страной перед нами есть Албания с показателем в 474 долл США в третьем квартале 2019 (в Украине в третьем квартале 428 долл)", – отметил экономист.

График средней зарплаты в Украине в долларах США ФБ Владимира Компанийця

Показатели средней зарплаты в Украине в долларах США ФБ Владимира Компанийця

Годовой прирост средней зарплаты в Украине в долларах США ФБ Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Компаниец сообщил о достижении исторического максимума средней зарплатой в Украине, опубликовав данные по регионам.

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