Среднее время присоединения к ГК "Нафтогаз Украины" составляет 5 дней, - пресс-служба компании

В "Нафтогазе Украины" назвали сроки перевода клиентов к газоснабжающей компании после подачи документов. Обычно он не превышает 5 дней.

"В среднем клиент ждет 5 дней до перехода в ГК "Нафтогаз Украины" после подачи документов. Иногда переход может занять немного больше времени из-за того, что клиенты подают не полный пакет документов", – сообщили OBOZREVATEL в компании.

В "Нафтогазе" также напомнили, какие документы необходимо подать для перехода к другому поставщику газа.

"Базовый пакет документов, который мы просим предоставлять – это: копии паспорта (все страницы с пометками), ИНН, документов на право собственности или распоряжения объектом газоснабжения. Также мы просим клиентов мешать если жильем обладают не один человек, а несколько, то подписать заявление на присоединение нужно всем владельцам жилья ", – подчеркнули в "Нафтогаз Украины".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине уже более месяца граждане имеют возможность выбирать поставщиков газа. В течение первого месяца воспользоваться этой возможностью смогли не все желающие. Однако те, кто воспользовался возможностью выбирать газоснабжающую компанию, отмечают удобство перехода (процедуру можно пройти онлайн), возможность сэкономить средства, выбрав самую выгодную цену – а она в ГК "Нафтогаз Украины" по крайней мере на 15% ниже, чем у большинства частных газоснабжающих компаний. Для части граждан, которые уже сменили газоснабжающую компанию, главным преимуществом стала возможность не платить деньги компаниям, принадлежащим одиозным олигархам, вместо этого пополняя государственный бюджет, заключив соглашение с государственной ГК "Нафтогаз Украины".

Сейчас все недоработанные ранее моменты перехода урегулированы – и процедура должна происходить без эксцессов.

При этом одной из главных преимуществ возможности выбирать в качестве поставщика газа ГК "Нафтогаз Украины" 46% украинцев, которые уже воспользовались этой возможностью, считают предложение зафиксировать цену газа на 12 месяцев вперед в рамках тарифа "Годовой". Это поможет уберечься от роста цен на газ во время отопительного сезона и разбить плату за газ на 12 равных частей.

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