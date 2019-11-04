"Блэкауты" на спутниковом ТВ: украинцам объяснили, за что придется заплатить

С понедельника, 4 ноября, национальный провайдер эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" начнет кратковременные "блэкауты" – отключения сигнала спутникового ТВ.

Этот шаг призван напомнить абонентам о необходимости купить сертифицированные приемники и оплачивать пакеты вещания, объяснил в эфире ObozTV эксперт в сфере телекоммуникаций Александр Глущенко. С 20 января 2020 года крупные медиа-группы закодируют свои каналы.

Глущенко отметил, что сейчас домохозяйства получают сигнал из транспортных систем телеканалов.

"По идеологии спутникового ТВ, весь транспортный сигнал, транспортные потоки не предназначены для конечного пользователя. Для конечного пользователя – только то телевидение, которое в пакетах платного ТВ. Когда ты заплатил деньги, и можешь требовать качество приема, гарантированный прием и стабильность работы", – уточнил он.

Эксперт напомнил, что кодировать сигнал с 20 января 2020 года собираются только крупные медиа-группы. С этого времени телеканалы групп "Интер", "1+1", "Украина" и StarLightMedia станут доступны на спутнике исключительно в платных пакетах.

"Все остальные телеканалы, в том числе "Первый национальный" и вся группа телеканалов Общественного ТВ, не собираются кодироваться. Телеканал "Рада" останется. И другие украинские телеканалы, которых десятки. Их можно будет принимать, как и раньше", – заверил Глущенко.

Тем пользователям, которые захотят смотреть телеканалы украинских медиа-групп, он посоветовал либо заплатить деньги провайдерам Viasat или XtraTV за спутник, либо установить эфирную антенну и через тюнер Т2 принимать 32 телеканала в открытом доступе, либо перейти на интернет-телевидение (IPTV).

"С точки зрения рынка платного телевидения, спутниковый провайдер ничем не отличается от кабельного оператора. Что там за деньги – что там за деньги. И через интернет за деньги. Просто произойдет трансформация рынка", – пояснил медиа-эксперт.

По его словам, соцопросы показывают, что украинцы готовы платить за ТВ-вещание, однако их пугает необходимость перехода на новое оборудование.

"По опросу, владельцев тюнеров для спутникового телевидения совсем не пугает абонентская плата за любимые телеканалы. Их в первую очередь пугает "новая коробочка". Вот "новая коробочка" для них – это барьер. А абонентская плата – не барьер. Большинство из них готовы платить за любимые шоу", – поделился Глущенко.

Украинские медиа-группы с 20 января 2020 года уберут свои телеканалы на спутнике в платный доступ osu.edu

ObozTV – телепроект самого популярного в Украине интернет-СМИ "Обозреватель" – осуществляет спутниковое вещание с 2017 года без кодировки. Как найти ObozTV на спутнике – подробнее читайте в инструкции.

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