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11 декабря • обновлено в 12:25
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Спрятал миллиарды? Олигарх Фукс показал скромные доходы

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Одиозный олигарх Павел Фукс заявил, что получил лишь 200 миллионов гривен дохода по итогам 2018 года.

Из этой суммы были уплачены 34,3 миллиона гривен налогов и сборов, сообщил Фукс в своем Telegram-канале.

"При этом, военный сбор составил 2,9 миллиона гривен", – написал он.

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Однако представленная одиозным олигархом информация скорее всего не соответствует действительности. В частности, лишь за прошлый год Фукс получил около 2 миллиардов гривен за счет киевского метро.

Соответствующие средства он отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен", завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 гривни, из которых 2 гривни с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Кроме того, при содействии "Нафтогаза" Фукс получил возможность выкупить на торгах долг его дочерней компании "Укргаздобыча". НАК фактически "уступил" победу в аукционе в пользу связанной с ним компании.

Причем в торгах приняли участие сразу две фирмы олигарха – "Фингрупп Фактор" и "Веста". В результате долг при стартовой цене в 229,3 миллиона гривен (сумма кредита с процентами – 216 миллионов) продали всего за 110,1 миллиона гривен. Теперь компания Фукса может через суд взыскать сумму с УГД.

Кроме того, государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате государство потеряло сотни миллиардов гривен.

Также Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.

Лишь за прошлый год Фукс получил около 2 миллиардов гривен, которые отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен"

Лишь за прошлый год Фукс получил около 2 миллиардов гривен, которые отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен"

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Павел Фукс
Место
Украина
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