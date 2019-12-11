Спрятал миллиарды? Олигарх Фукс показал скромные доходы

Одиозный олигарх Павел Фукс заявил, что получил лишь 200 миллионов гривен дохода по итогам 2018 года.

Из этой суммы были уплачены 34,3 миллиона гривен налогов и сборов, сообщил Фукс в своем Telegram-канале.

"При этом, военный сбор составил 2,9 миллиона гривен", – написал он.

Однако представленная одиозным олигархом информация скорее всего не соответствует действительности. В частности, лишь за прошлый год Фукс получил около 2 миллиардов гривен за счет киевского метро.

Соответствующие средства он отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен", завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 гривни, из которых 2 гривни с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Кроме того, при содействии "Нафтогаза" Фукс получил возможность выкупить на торгах долг его дочерней компании "Укргаздобыча". НАК фактически "уступил" победу в аукционе в пользу связанной с ним компании.

Причем в торгах приняли участие сразу две фирмы олигарха – "Фингрупп Фактор" и "Веста". В результате долг при стартовой цене в 229,3 миллиона гривен (сумма кредита с процентами – 216 миллионов) продали всего за 110,1 миллиона гривен. Теперь компания Фукса может через суд взыскать сумму с УГД.

Кроме того, государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате государство потеряло сотни миллиардов гривен.

Также Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.

Лишь за прошлый год Фукс получил около 2 миллиардов гривен, которые отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен"

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.

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