"Спрятал деньги в трусах": в Украине известного активиста поймали на крупной взятке

В Житомире сотрудники правоохранительных органов задержали активиста Александра Громова.
"Только что в Житомире на крупной взятке задержали известного активиста Александра Громова, он же Абдухаликов", – пишет Богдан Фещенко на Facebook.
По его словам, деньги при задержании Громов спрятал в трусах.
Фещенко также отметил, что задержанный активист ранее хотел возглавить Общественный совет при Житомирской облгосадминистрации.
Деньги при задержании Громов спрятал в трусах
Нацполиция в Житомирской области
Позже в полиции отметили, что мужчина требовал 30 тысяч долларов за непрепятствование в работе предприятия путем создания вокруг него негативного общественного резонанса.
"Установлено, что руководитель общественной организации неоднократно обращался лично и посылал смс-сообщение руководителю предприятия с требованиями уплаты средств (однократно – 30 тысяч долларов и ежемесячно – по 5 тысяч долларов ) за непрепятствование в его деятельности", – сообщили представители правоохранительных органов.
"В случае несогласия активист обещал использовать имеющиеся ресурсы общественности для создания руководителю негативного имиджа и увольнения его в связи с этим с должности", – резюмировали представители Нацполиции.
За подобные действия ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Мужчина требовал 30 тысяч долларов за непрепятствование в работе предприятия
Нацполиция в Житомирской области
За подобные действия ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет
Нацполиция в Житомирской области
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.
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