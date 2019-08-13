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"Спрятал деньги в трусах": в Украине известного активиста поймали на крупной взятке

5.5т Читать материал на украинском

В Житомире сотрудники правоохранительных органов задержали активиста Александра Громова.

"Только что в Житомире на крупной взятке задержали известного активиста Александра Громова, он же Абдухаликов", – пишет Богдан Фещенко на Facebook.

По его словам, деньги при задержании Громов спрятал в трусах.

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Фещенко также отметил, что задержанный активист ранее хотел возглавить Общественный совет при Житомирской облгосадминистрации.

Деньги при задержании Громов спрятал в трусах

Деньги при задержании Громов спрятал в трусах

Нацполиция в Житомирской области

Позже в полиции отметили, что мужчина требовал 30 тысяч долларов за непрепятствование в работе предприятия путем создания вокруг него негативного общественного резонанса.

"Установлено, что руководитель общественной организации неоднократно обращался лично и посылал смс-сообщение руководителю предприятия с требованиями уплаты средств (однократно – 30 тысяч долларов и ежемесячно – по 5 тысяч долларов ) за непрепятствование в его деятельности", – сообщили представители правоохранительных органов.

"В случае несогласия активист обещал использовать имеющиеся ресурсы общественности для создания руководителю негативного имиджа и увольнения его в связи с этим с должности", – резюмировали представители Нацполиции.

За подобные действия ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчина требовал 30 тысяч долларов за непрепятствование в работе предприятия

Мужчина требовал 30 тысяч долларов за непрепятствование в работе предприятия

Нацполиция в Житомирской области

За подобные действия ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет

За подобные действия ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет

Нацполиция в Житомирской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.

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Место
Украина
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Не смог пережевать, отрыгнул
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Serov Oleg
Serov Oleg
хороший маль..активист....
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