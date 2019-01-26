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Списывал газ на десятки миллионов? Главу "Запорожгаза" отстранили от должности

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Октябрьский райсуд Запорожья отстранил председателя правления ПАО "Запорожгаз" от должности сроком на два месяца.

Такое решение было принято в пятницу по ходатайству следователя СБУ в области, сообщает пресс-служба суда. "Руководитель "Запорожгаза" подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3931 751,5 куб.м., стоимостью 26 622 995,16 грн. (Ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

"Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованными доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками "Запорожгаза", - подчеркнули в суде.

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Списывал газ на десятки миллионов? Главу "Запорожгаза" отстранили от должности

Пресс-служба "Запорожгаза"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Калуше Ивано-Франковской области загорелся полиолефиновый завод “Карпатнефтехим”. По информации СМИ, именно это предприятие, принадлежащие скандальному народному депутату от “Народного фронта” Андрею Иванчуку, замешано в миллиардных махинациях.

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УкраинаЗапорожье
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