Дизель подорожает: чем обернутся новые санкции против России

Украину может ждать повышение цен на дизельное топливо, из-за новых санкционных пошлин на российский продукт.

Как решение Киева ударит по РФ и на сколько придется раскошелиться украинцам – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину на закупку в России дизельного топлива и сжиженного газа. По словам советника президента Владимира Зеленского по энергетическим вопросам, это является ответом на санкции из Москвы;

Спецпошлина на газ будет 3%, а на дизельное топливо – 4%;

Эксперты считают, что такое повышение никоим образом не затронет Россию, а вот украинским потребителям придется немного раскошелиться. Прогнозируется повышение стоимости топлива на 20-30 копеек;

Также энергетики отмечают, что решение странным образом анонсировано за несколько дней до внеочередных парламентских выборов.

Что решило правительство

Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций, прокомментировал ситуацию советник президента Владимира Зеленского Андрей Герус.

Поэтому:

специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года.

специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября 2019 года.

По словам советника президента, цель повышения пошлин – забрать у российских компаний сверхприбыли, которые они получали, доставляя в Украину топливо с помощью более дешевого трубопроводного транспорта (прибыль 35-40 $/т против 10-12$/т у обычных импортеров). Также, по мнению Геруса, в результате введения налога украинский бюджет получит дополнительно примерно 2 миллиарда гривен, которые он бы хотел пустить на субсидии.

Решение было принято в ответ на политику Кремля. Дело в том, что на протяжение всего 2019 года между Украиной и Россией идет санкционная война. Так, в конце декабря 2018-го правительство Владимира Гройсмана запретило ввоз крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

Кремль в ответ на новые санкции Киева ввел запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия. А уже в середине апреля 2019 года правительство Дмитрия Медведева установило запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, в "черный список" попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Есть ли в этом смысл и взлетят ли цены?

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты критически оценивают новые пошлины. Так, Глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук видит в таком шаге политическую составляющую.

“Денег-то уйдет больше, но все равно заплатит за это потребитель, что бы ни рассказывал там Герус. Фантастические истории о том, что "я бы хотел, чтобы эти миллиарды пошли на субсидии" – это вообще не укладывается в голове. Как такое можно озвучивать от имени президента фактически?" – возмущается Корольчук.

По его словам, есть бюджет, где и рассчитывают объемы субсидии. И просто деньги от акциза туда точно не пойдут – это популизм.

"И вообще, как можно говорить, что мы здесь устанавливаем акциз больше, потому что маржа больше у компаний. Это так в законах написано? Есть монополия, то пусть Антимонопольный комитет разбирается. И где тогда расчеты затрат логистики по "трубе", по железной дороге, а также формирования доходности всех этих компаний, кто импортирует топливо? Нет. Поэтому это банальный предвыборный пиар”, – считает Корольчук.

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич тоже считает идею как минимум странной. Также, по его словам, введение таможенных пошлин может увеличить стоимость дизеля.

“Учитывая общемировые тенденции, да и сам факт того, что пошлины не слишком высокие, цена может подняться на 20-30 копеек. При этом никакого обратного эффекта на Россию такого вида ограничения иметь не будут, в любом случае платить за цену придется из карманов украинцев”, – считает Марунич.

Журналист Юрий Бутусов уверен, решение все же имеет смысл и ударит оно по куму Владимира Путина, украинскому политику Виктору Медведчуку.

"Крайне интересное решение – спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженного газа, рынок которого контролирует Медведчук. Российское топливо идет к нам из РФ и из Беларуси различными видами транспорта, но спецпошлина бьет только по Медведчуку. Демонстративная антимедведчуковская акция.

То есть Медведчук демонстративно встречается с Путиным, купил телеканал, идет на выборы, пытается сохранить лично за собой историю с освобождением пленных. И тут спецпошлина – это как политическая реакция на попытки Медведчука усилить свое влияние. Его потери в результате введения спецпошлины по поставкам газа и дизеля из РФ могут составить 10-15 миллионов долларов в месяц. Сейчас эти деньги Медведчук вкладывает в нашу политику и в свой карман, а будет ли он платить спецпошлину и менять бизнес-схему – посмотрим. Но сигнал весьма примечательный", – отметил он в своем Facebook.

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