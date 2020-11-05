Специальная экономическая зона на Донбассе должна действовать до 2050 года, – Кравчук

Свободная экономическая зона на Донбассе, создание которой инициирует Украина, должна действовать ориентировочно до 2050 года.

Такое заявление сделал глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина". По его словам, Украина также будет предлагать создание СЭЗ в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", – сказал он.

Также Кравчук подчеркнул, что Украина будет требовать отмены ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО. В частности, речь идет об указе президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставлении жителям этих территорий российского гражданства.

Напомним, Кравчук также заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторым вопросом для общего опроса в день выборов, 25 октября, было: Поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

Впоследствии руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, в чем суть вопроса Зеленского.

Эксперты же считают, что идея президента с Донбассом не сработает.

Впоследствии советник президента Олег Устенко добавил, что в ОПУ уже давно начали рассматривать варианты создания свободной экономической зоны на подконтрольных территориях.

Сам Зеленский считает, что создание СЭЗ поможет закончить войну на Донбассе.