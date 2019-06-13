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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости экономики

Спешить не будут: в МВФ сделали заявление об отношениях с Украиной

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Международный валютный фонд ожидает завершения в Украине внеочередных выборов в Верховную Раду, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", в четверг, 13 июня, заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя главы администрации президента Украины Алексея Гончарука о возможном запуске новой 3-4 летней программы с МВФ в конце текущего года.

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Райс напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая встретилась с президентом страны Владимиром Зеленским.

Иллюстрация. МВФ

Иллюстрация. МВФ

Отметим, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019-го для обсуждения последних политических и экономических событий, оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит активное сотрудничество с МВФ.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года.

Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Спешить не будут: в МВФ сделали заявление об отношениях с Украиной

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что на сотрудничество Украины с МВФ может повлиять вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
МВФЭкономика Украины
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Н Олег
Н Олег
тупое paгyльё прямо предупреждают -- устроите
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Н Олег
Н Олег
Н Олег, ... гм ... устроите переворот, сорвёте выборы -- полный бан от "всего мира" ...
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