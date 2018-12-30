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"Спасибо за Новый год без денег": жители "ЛНР" ополчились на оккупантов

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В оккупированном Луганске пожаловались на нищенские условия жизни и тот факт, что Новый год жителям "ЛНР" придется отмечать без денег.

В частности анонимный пост с жалобами появился в одной из местных групп в соцсети "ВКонтакте". На ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский, который иронично подписал свой пост "благодарность молодой республике".

"Спасибо "ЛНР" за хороший Новый год без денег! Короче, Донбасс никому не дано на колени поставить, а еще мы сами себя прокормим. Всех с наступающим", - написал анонимный пользователь.

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В комментариях пользователи согласились с мнением автора поста: "Какой молодец этот аноним! Правильно говорит", "А что, Абхазия не шлет новогоднюю гуманитарку мандаринами?", "Поезда можно на металл сдать. Кому они нужны, если ехать некуда. Что это, если не победа над фашизмом?", "Грустно конечно все это".

"Спасибо за Новый год без денег": жители "ЛНР" ополчились на оккупантов
"Спасибо за Новый год без денег": жители "ЛНР" ополчились на оккупантов
"Спасибо за Новый год без денег": жители "ЛНР" ополчились на оккупантов
"Спасибо за Новый год без денег": жители "ЛНР" ополчились на оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" перед Новым годом прошли военную подготовку в ожидании так называемого наступления Вооруженных сил Украины, которым запугивали местных жителей.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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