"Спасают в жару": в Украине могут массово появиться питьевые фонтанчики

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает идею установки питьевых фонтанчиков в общественных местах городов Украины.

"Питьевые фонтанчики – очень распространенная практика во многих странах Европы. В жару она действительно спасает – как и местных жителей, так и многочисленных туристов", – сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Думаю, у нас в Украине при условии, что вода будет очищена и качественная, это было бы также очень актуально делать. В парках, на площадях и других общественных местах с большим скоплением людей", – добавил он.

Заместитель председателя Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ отметил, что сейчас ведомство обновляет государственные строительные нормы по "Благоустройству территорий" и планирует изучить подробнее существующий опыт для внесения изменений.

"Почти все из более 9000 пользователей Facebook проголосовали "ЗА" питьевые фонтанчики в опросе на моей странице. Поэтому запрос и спрос есть, будем работать!" – резюмировал Парцхаладзе.

Ведомство обновляет государственные строительные нормы по "Благоустройства территорий" Лев Парцхаладзе в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сузят ширину левых полос вижения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м.

В частности, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования.

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