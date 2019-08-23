"Спасают от банкротства": в Крыму забили тревогу из-за ситуации с портами

В Крыму оккупационное правительство Севастополя выделило 54 млн рублей (20,6 млн гривен) субсидий для нормализации работы городского морского порта.

"Данные средства будут направлены на финансовое обеспечение текущей деятельности предприятия, погашение затрат по уплате налогов, заключение договора страховой ответственности перевозчика, а также на ремонт подвижного состава", – сообщил "и. о. директора Департамента экономического развития" Элимдар Ахтемов, передают "Крым.Реалии".

По его словам, общая кредиторская задолженность порта составляет 79 млн рублей (30 млн гривен).

В то же время "и. о. вице-губернатора" Владимир Базаров заявил, что у Севастопольского морского порта образовалась значительная задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.

В связи с этим завод "Вымпел", чья площадка расположена на территории порта, столкнулся с ограничениями в поставке ресурсов.

"Давайте проведем переговоры с ресурсоснабжающими организациями с просьбой не подавать в суд. Надо просчитать, сколько средств необходимо, чтобы погасить задолженность предприятия, возможно, выплатить дополнительную субсидию. Выйти с предложениями и на Министерство транспорта, так как порт у нас выполняет и социальную функцию по перевозке пассажиров в городе", – резюмировал "временно исполняющий обязанности губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

Оккупационное правительство выделило 54 млн рублей (20,6 млн гривен) субсидий для Севастопольского морского порта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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