Спасая от краха экономику, ФРС США радикально расширила поддержку долговых рынков

Федеральная резервная система США в понедельник сообщила о расширении мер поддержки долговых рынков, которые в последние недели стали одним из главных источников стресса в финансовой системе.

В сообщении отмечается, что с 23 марта ФРС расширяет программу выкупа активов и делает ее де-факто неограниченной. Федрезерв будет приобретать государственные облигации США, а также обеспеченные ипотекой бумаги "в том объеме, который необходим для нормального функционирования рынков", говорится в релизе на сайте американского центробанка.

gazeta.ru

Помимо ипотечных облигаций государственных агентств Федеральный резервный банк Нью-Йорка, управляющий балансом ФРС, приступит к скупке аналогичных коммерческих бумаг. В общей сложности на этой неделе в рынки будет влито около 625 млрд долларов в виде чистой денежной эмиссии. Нью-Йорский ФРБ будет скупать казначейские облигации на 75 млрд долларов ежедневно, а ипотечные - на 50 млрд.

Одновременно ФРС запускает программу поддержки рынка корпоративных облигации на 300 млрд долларов. За счет "печатного станка" будет монетизироваться как новый долг, так и бумаги, уже обращающиеся на рынке. Эти меры направлены на помощь "крупным работодателям", объяснил Федрезерв в релизе.

В рамках еще одной программы - PMCCF - ФРС будет, по сути, напрямую кредитовать бизнес, чтобы поддержать его "операционную устойчивость в период сбоев, связанных с пандемией", говорится в заявлении. Компании получат доступ к кредитам, чтобы сохранять платежеспособность. Программа открыта для компаний с инвестиционным кредитным рейтингом и будет включать займы на срок до четырех лет.

Заемщики получат право отложить выплаты по обслуживанию таких кредитов на первые полгода, чтобы "получить дополнительную наличность, которая может использована для выплат работникам и поставщикам", отмечает ФРС.

Помимо этого, продолжатся операции репо, в рамках которых ФРС снабжает банки кредитами под залог ценных бумаг. Ставка по таким операциям снизится до нуля. Иными словами, крупнейшие организации, входящие в перечень первичных дилеров Федрезерва, смогут получать долларовую ликвидность бесплатно.

ФРС создает кредитный фонд ценных бумаг (TALF) для поддержки кредитования потребителей и предприятий. TALF позволит выпускать обеспеченные активами ценные бумаги (ABS), обеспеченные студенческими займами, автокредитами, кредитами по кредитным картам, кредитами, гарантированными Администрацией малого бизнеса (SBA) и некоторыми другими активами.

Рынки отреагировали на решение ФРС ростом. Фьючерс на индекc S&P 500 от падения на 3% перешел к росту на 2% и торгуется на отметке 2334,25 пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономике США избежать рецессии, вызванной коронавирусом, уже невозможно, поскольку она наступила, заявили в Bank of America.

Здесь ожидают, что экономика "рухнет" во втором квартале, сократившись на 12%, ВВП в 2020 году при этом сократится на 0,8%. Вспышка коронавируса уже привела к тому, что мировые рынки оказались в упадке, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average находятся в медвежьем тренде, на 30% ниже своих рекордных уровней по сравнению с прошлым месяцем.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!