"Спасать не будут": эксперты рассказали, как Россия "похоронит" рубль

В России рекордными темпами снижается стоимость рубля по отношению к доллару из-за анонса новых санкций США. И если раньше любая атака на национальную валюту РФ почти всегда сопровождалась вмешательством Центрального банка, интервенциями или другими действиями властей, направленными на стабилизацию ситуации, то сейчас об этом практически речи не идет.

Как сказано в материале "Вестей", ни Банк России, на Минфин РФ не планируют предпринимать никаких мер для спасения рубля от обвала.

В заявлении Минфина РФ сказано, что ведомство не планирует отказываться от планов по покупке валюты, может быть скорректирован лишь их объем. Отмечается, что правительство РФ лишь раз предприняло попытку "успокоить" рынок - 8 августа ежедневные закупки валюты снизили в два раза. Тем не менее пока это не дало никакого результата, тем более что финансовое ведомство пока продолжает покупать валюту, хоть и в меньших объемах: 8,6 млрд руб. вместо 16,7 млрд руб.

"В общем и целом финансовые власти, видимо, решили, что ничего плохого в падении валюты нет, либо за последние три года они уже привыкли к волатильности и недооценивают масштаб возможных последствий. С другой стороны, вести борьбу со спекулянтами привычными мерами — продажей валюты и повышением ставок — бессмысленно", - сказано в материале.

Издание также приводит неудачные примеры действий других ЦБ, в частности Мексики, Аргентины, Турции, да и самого Банка России в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 13 августа, курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.

Ранее эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым" и назвали причины его обвала.