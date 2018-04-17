"Спалился" на американских деньгах: Саакашвили поймали на лжи

Выдворенного из Украины лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили поймали на лжи о финансовой помощи Грузии со стороны Запада.

На заявление экс-президента страны о том, что США дали Тбилиси денег "лишь на одну дорогу" обратили внимание журналисты проекта VoxCheck.

"Я, когда был президентом Грузии, мы через год отказались от Всемирного валютного фонда. Американцы дали нам деньги на одну дорогу, и эта дорога по сути ничего не решала", – привели они слова Саакашвили.

Как пояснили в VoxCheck, в 2008 году МВФ одобрил для Грузии 18-месячную программу на $750 млн. Но в 2009 году программу продолжили, а размер кредитования увеличили. Грузия получила 3 транша – в 2008, 2009 и 2010 годах, то есть МВФ помогал более одного года.

"В период с 2004 до 2010 года США предоставили Грузии около $2 млрд помощи. Из них $395 млн на ремонт 224 км дорог в регионе Самцхе-Джавахети по программе Georgia Compact и $1 млрд для содействия экономическому росту после военного конфликта с Россией", – добавили эксперты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Саакашвили нашел в Европе работу.