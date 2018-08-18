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МирСпорт

Спали на полу: украинские фанаты H&M устроили давку перед магазином

19.8тЧитать новость на украинском

В Киеве еще до открытия знаменитого магазина брендовой одежды H&M 18 августа выстроилась огромная очередь (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Все дело в том, что первым посетителям дарили сертификаты и скидочные купоны. В связи с этим к входу было не протолкнуться - началась настоящая давка.

Ночь накануне открытия некоторые фанаты бренда провели на полу торгового центра.

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В сети с иронией отнеслись к огромной очереди возле ТЦ, в котором открылся филиал. "Дикари!", "Что это за голодающие бунтуют?", "Очередь за б̶о̶л̶г̶а̶р̶с̶к̶и̶м̶ ̶г̶а̶р̶н̶и̶т̶у̶р̶о̶м̶ ̶и̶ ̶ч̶е̶х̶о̶с̶л̶о̶в̶а̶ц̶к̶и̶м̶и̶ ̶т̶у̶ф̶л̶я̶м̶и̶ в Н&М, который открылся в Киеве", - смеются пользователи.

Давка перед H&M

Facebook Игоря Ронина

Огромные очереди у магазина

Facebook Ульяны Стельмашовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино заявил, что компании удалось собрать идеальную команду для украинского рынка.

Место
УкраинаКиев
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
..и не верь после такого..в различные техники нлп ,и прочую шнягу ..
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Кузнецова Тамара
Кузнецова Тамара
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macia mike
macia mike
Рагулі!!!!!
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