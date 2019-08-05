"Спад уже начался": в России признали серьезные проблемы с экономикой

В России техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году.

При этом изначально в Минэкономразвития РФ ожидали замедление темпов экономического роста лишь в 2021 году, сообщает РБК.

Спад начался еще в августе прошлого года, считают эксперты Института экономики роста им. Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства.

По данным Росстата, экономика в первом квартале замедлила рост до 0,5 процента. ВВП во втором квартале этого года вырос лишь на 0,8 процента.

По словам аналитиков института, рост пришелся на крупные предприятия и госсектор. В то же время количество малых и средних предприятий сокращается.

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития", – резюмировали эксперты института.

В России техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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