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"Спад уже начался": в России признали серьезные проблемы с экономикой

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В России техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году.

При этом изначально в Минэкономразвития РФ ожидали замедление темпов экономического роста лишь в 2021 году, сообщает РБК.

Спад начался еще в августе прошлого года, считают эксперты Института экономики роста им. Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства.

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По данным Росстата, экономика в первом квартале замедлила рост до 0,5 процента. ВВП во втором квартале этого года вырос лишь на 0,8 процента.

По словам аналитиков института, рост пришелся на крупные предприятия и госсектор. В то же время количество малых и средних предприятий сокращается.

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития", – резюмировали эксперты института.

В России техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году

В России техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Думаю, что между этими новостями есть взаимосвязь: "Украина просит у США больше Javelin" и "В России техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году". Перевожу: Украине скоро понадобится большое количество Javelin, так как по прогнозам - мацке осталось не долго портить воздух на Земле! А Javelin нужны, чтобы прискорить процесс, и вернуть в родную гавань земли от Сяну до Дону!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Хорошая новость! Кубани нужно приготовится к возвращению в родную гавань!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Самая нищая краина Европы стрыбает от счастья
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